В Петербурге от коронавируса умерло еще 36 человек

Ученые отмечают, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться". Фото: pixabay.com

Ученые отмечают, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться". Фото: pixabay.com

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 39 случаев.

Об этом стало известно в четверг, 3 июня. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 470 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 459 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 122 660 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские ученые выявили опасное влияние COVID на работу мозга.