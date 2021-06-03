Иванов: ВСМ Москва — Петербург собираются продлить до Хельсинки

Всего на поездку Москва-Петербург будет уходить 2 часа. Фото: Baltphoto

Всего на поездку Москва-Петербург будет уходить 2 часа. Фото: Baltphoto

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил Финляндии продолжить будущую линию высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва — Северная столица до Хельсинки.

Об этом он заявляет на ПМЭФ, сообщает Интерфакс. Отмечается, что Финляндии потребуется проложить всего 200 километров дороги. Всего на поездку Москва-Петербург будет уходить 2 часа. Продление до Хельсинки выгодно обеим сторонам с точки зрения туризма, отмечает Иванов.

Строительство сверхскоростной дороги в Москву и Северную столицу начнётся в следующем году. Планируется, что первый поезд проедет не позднее, чем через 6 лет. Цену магистрали называют в 1,7 трлн рублей. Это будет первая скоростная железная дорога, на которой поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ рассказал о необходимости гармонично развивать транспорт в Петербурге.