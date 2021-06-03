В Ленобласти еще 87 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 87 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 3 июня.
С начала пандемии в регионе выявлено 45 503 случая заболевания. При этом выздоровели 42 660 пациентов.
По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 841 заболевший. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 876 человека. Третье место у Подмосковья — 770 новый ковид-пациент.
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