Самокатчик оказался у ног китайского «Джили» в Невском районе

Под колесами "Джили" оказался самокатчик в Невском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Под колесами "Джили" оказался самокатчик в Невском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Северной столице в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался сбит человек на электросамокате. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе города на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Кржижановского в 10:15 под колесами автомобиля марки «Джили» оказался молодой человек.

О состоянии потерпевшего после «встречи» с иномаркой пока неизвестно.

Сообщается, что ДТП мешало движению.

Напоминаем, что ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в троллейбусе при торможении пострадали женщины. Два человека травмировались из-за дорожного происшествия сегодня утром на Юго-Западе Северной столицы. На пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова мужчина перебегал перекрёсток на красный свет.