Самокатчик оказался у ног китайского «Джили» в Невском районе

В Северной столице в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался сбит человек на электросамокате. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Невском районе города на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Кржижановского в 10:15 под колесами автомобиля марки «Джили» оказался молодой человек.
О состоянии потерпевшего после «встречи» с иномаркой пока неизвестно.
Сообщается, что ДТП мешало движению.
Напоминаем, что ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в троллейбусе при торможении пострадали женщины. Два человека травмировались из-за дорожного происшествия сегодня утром на Юго-Западе Северной столицы. На пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова мужчина перебегал перекрёсток на красный свет.