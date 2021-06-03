Представитель Управления Президента на ПМЭФ прокомментировал гибель людей на вечеринке блогера Диденко

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский заявил, что безответственность блогеров может приводить к печальным последствиям.

Журавский выступил 3 июня на Петербургском международном экологическом форуме (ПМЭФ). Журналист Ксения Собчак задала ему вопрос, насколько блогеры ответственны за создание своего контента. Она привела в пример трагедию, которая произошла в 2020-м на вечеринке «аптекарного» блогера Екатерины Диденко. Тогда Муж и двое друзей женщины погибли на вечеринке в честь дня рождения, так как они засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда.

Журавский ответил, что необходимо вырабатывать какие-то правила для деятельности блогеров. Он считает, что подобные ситуации с печальными последствиями должны наказываться по уголовному или административному кодексу. Вырабатывать критерии для блогерской деятельности нужно с профессиональным сообществом.

«Порой безответственное поведение блогеров приводит к печальным необратимым последствиям», — добавил Журавский.

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