Сергей Минаев ответил на ПМЭФ, надо ли блогеров регистрировать как СМИ

Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев высказал свое мнение насчет необходимости регистрации блогеров как СМИ.

Минаев рассказал об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его мнению, в ближайшее время блогеры станут новыми СМИ и начнут «сжирать» традиционные СМИ. Он отметил, что многие блогеры любят раздавать советы по разным вопросам: как следить за здоровьем, как ходить на выборы, как растить детей. Однако зачастую эти советы получаются не совсем правильными.

Он считает, что деятельность блогеров требует какой-то регуляции. Минаев подчеркнул, что зачастую по объему аудитории блогеры важнее и больше, чем СМИ. А главное, к ним зачастую больше доверия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представитель Управления Президента на ПМЭФ прокомментировал гибель людей на вечеринке блогера Диденко.