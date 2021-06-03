Два подростка на скутере погибли после ДТП с иномаркой в Ленобласти

Два подростка на скутере погибли после ДТП с иномаркой в Ленобласти
Место ДТП. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Двое школьников насмерть разбились на скутере в автомобильной аварии, которая случилась во Всеволожском районе.

Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Смертельное ДТП произошло в днем 3 июня в деревне Лесколово. Около трех часов дня скутер врезался в автомобиль «Шкода». Скутер от столкновения разорвало на две части.

На скутере ехали два мальчика 13 и 14 лет. Они получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. О пострадавших в автомобиле не сообщается.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники полиции. Проводится проверка. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самокатчик оказался у ног китайского «Джили» в Невском районе.

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