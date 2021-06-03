В Петербурге к 2032 году планируют построить не менее восьми станций метро

В Петербурге к 2032 году планируют построить не менее восьми станций метро
В Петербурге планируют ускорять темпы строительства станций метро. Фото: Baltphoto

Также в городе хотят построить 20 километров новых линий метро.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время планируют построить не менее восьми станций метрополитена, а также проложить 20 километров новых линий метро. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба ВТБ.

Известно, что соответствующее соглашение было подписано между группой ВТБ и правительством города. Оно регулирует вопросы управления АО «Метрострой северной столицы» и условия осуществления им деятельности по проектированию, строительству и реконструкции объектов подземки.

Напоминаем, что Смольный хочет ускорить темпы строительства новых станций метро. Для этого АО «Метрострой северной столице» даже думают присвоить статус единственного исполнителя в некоторых вопросах, касающихся метрополитена. Власти надеются, что к 2024 году будут открыты три станции — «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Дрозденко заявил: развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной станции в Ленобласти.

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