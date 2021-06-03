В Ленобласти ожидают наступления 30-градусной жары

В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

В ближайшие дни температура воздуха резко повыситься.

В Ленинградской области уже завтра, 4 июня, ожидается потепление до плюс 27 градусов, но это – не предел. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что 5 и 6 июня наступят по-настоящему теплые деньки. Воздух успеет прогреться до плюс 30 градусов. Из-за высокой температуры могут возникнуть различные неприятные ситуации, например, природных пожаров и тепловых ударов у людей. Также могут обостриться хронические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Жителям Ленобласти советуют быть внимательнее, поменьше находиться под палящим солнцем, снизить физические нагрузки и пить как можно больше воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне. Первые десять дней июня будет малооблачная и жаркая погода. При этом, дождей не обещают. Однако уже 9-10 июня польют первые дожди.