Пользователем «Вконтакте» стали доступны два вида сообщений

Отправить сообщения можно пока что только через мобильное приложение. Фото: Pixabay

Отправить сообщения можно пока что только через мобильное приложение. Фото: Pixabay

Речь идет об исчезающих и тихих сообщениях.

Пользователям социальной сети «Вконтакте» сегодня, 3 июня, стали доступны два вида сообщений: исчезающие и тихие. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Известно, что такие сообщения можно отправить с мобильного приложения. Исчезающие пропадают из чата спустя какое-то время – это решает отправитель, а тихие приходят без звука.

«Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с легкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов»,

— отмечается в пресс-релизе соцсети.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям предлагают зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты о незаконной акции.