Продюсер Сердючки рассказал, куда пропал артист

Продюсер Сердючки рассказал, куда пропал артист
Стало известно о самочувствии артиста. Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka/

Он признался, что певец не очень хорошо себя чувствует, но ни о какой онкологии речи не идет.

Продюсер певца Андрея Данилко, который больше известен как Верка Сердючка, рассказал, каковы причины исчезновения артиста. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Он отметил, что слухи об онкологическом состоянии певца не имеют ничего общего с реальностью. При этом Сердючка действительно чувствует себя не очень хорошо и нуждается в восстановлении здоровья. Причиной стали многочисленные гастроли, которые повлияли на состояние артиста.

Также у Сердючки наблюдается серьезный гормональный сбой, так что певцу предстоит хорошенько поработать над своим здоровьем. Данилко надеется восстановить концерты уже в июле 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Верки Сердючки опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем артиста.

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