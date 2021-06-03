Во Всеволожском районе после ДТП, в котором погибли двое подростков, возбудили уголовное дело

Во Всеволожском районе после ДТП, в котором погибли двое подростков, возбудили уголовное дело
Место ДТП. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Школьники катались на скутере и не справились с управлением.

Во Всеволожском районе сегодня, 3 июня, после смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось в деревне Лесколово. Там двое подростков, 13 и 14 лет, катались на скутере и не справились с управлением. После этого они выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем. В результате оба парня получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два подростка на скутере погибли после ДТП с иномаркой в Ленобласти.

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