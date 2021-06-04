Певица Юлианна Караулова впервые стала мамой

Певица Юлианна Караулова впервые стала мамой
Караулова впервые стала мамой. Фото: скриншот Instagram

У артистки родился мальчик.

Певица Юлианна Караулова рассказала о том, что впервые стала мамой – она поделилась радостной новостью в Instgaram-аккаунте.

Известно, что певица родила мальчика от своего возлюбленного, продюсера Андрея Черного. Пока что непонятно, как его назвали – подробностями пара не делится.

«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!»

— пишет Караулова.

Поклонники поздравили супругов и пожелали малышу здоровья и счастья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров покинул вечеринку на ПМЭФ из-за родов жены. Он также представил свою новую музыкальную группу под названием «Зоя». Однако во время вечеринки он в срочном порядке покинул заведение.

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