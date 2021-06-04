В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте «Спутника V»

В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Национальное агентство Бразилии по санитарному надзору Anvisa 4 июня снова рассмотрит вопрос об импорте и экстренном применении вакцины «Спутник V», два раза в текущем году они отказывали в разрешении, ссылаясь на недостаток информации.

«Коллегиальный совет Anvisa проведет в пятницу, 4 июня, внеочередное открытое собрание. Директора рассмотрят заявки на исключительное и временное разрешение на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», — сообщается на сайте регулятора.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" бразилия коронавирус


 

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