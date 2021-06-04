Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина с Байденом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи президентов России и Соединенный Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, встреча президентов России и США состоится в Женеве 16 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.