Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина с Байденом

Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина с Байденом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи президентов России и Соединенный Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, встреча президентов России и США состоится в Женеве 16 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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