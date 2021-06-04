В работе YouTube зафиксирован сбой

В работе YouTube зафиксирован сбой
В работе YouTube произошел сбой. Фото: Pixabay

В работе онлайн-видеохостинга YouTube произошел сбой. Соответствующие данные приводит портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе сервиса заметили в пятницу, 3 июня. На неполадки пожаловались пользователи из ряда стран, в основном из США.

Большая часть пользователей сервиса ( 76%) сообщают о проблемах при просмотре видео. О неполадках с сайтом заявляют еще 18%, сложности при входе в свой аккаунт отмечают 4%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне был зафиксирован массовый сбой работе Instagram.

YouTube видео сбой


 

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