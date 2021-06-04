В Ленобласти еще 106 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 106 человек заразились коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 4 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 609 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 269 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 834 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2817 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.

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