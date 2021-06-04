В Петербург доставлена новая партия «КовиВак»

В Петербург доставлена новая партия &#171;КовиВак&#187;
"КовиВак". Фото: скриншот видео

Фармацевтическая компания ОАО «Фармбаза» получила новую партию вакцины «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

Как сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга новая партия вакцины против коронавирусной инфекции получена в количестве 3900 комплектов доз.

Напомним, что ранее в Северную столицу была доставлена партия в количестве 9360 доз.

Известно, что принципиальное отличие вакцины «Ковивак» от других, поступивших ранее, что сейчас препарат применяется лишь к пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.

Сообщается, что в городе на Неве «Ковиваком» вакцинировано уже более 4000 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

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