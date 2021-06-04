В Финском заливе нашли бутылку с посланием десятилетней давности

Бутылку бросили в воду десять лет назад. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Бутылку бросили в воду десять лет назад. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Женщина, бросившая бутылку в воду, рассказала, как с ней связался человек, нашедший ее.

Пользовательница Facebook поделилась необычной историей о том, как была найдена бутылка с посланием, которую она бросила в Финский залив десять лет назад.

Летним деньком девушка написала письмо, положила его и десять рублей в бутылку и выбросила в воду. В послании автор указала свой номер телефона, надеясь, что кто-то однажды его найдет.

Недавно с женщиной связался эколог по имени Максим, который заметил бутылку на одном из островов Финской бухты. Он также прислал фотографию, на которой запечатлена тара – судя по всему, она осталась цела и невредима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросшие тюлени Лахта и Крюкова отправились в Финский залив.