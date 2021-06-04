Песков заверил, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ

Песков заверил, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ
Некоторые участники ПМЭФ не соблюдают меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb

Он добавил, что все меры предосторожности должны строго соблюдаться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что за организацией ПМЭФ тщательно наблюдают сотрудники Роспотребнадзора. Это значит, что на мероприятии должны быть исключены шансы заразиться коронавирусом. Об этом сегодня, 4 июля, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что на форуме присутствует даже глава Роспотребнадзора Анна Попова, поэтому ведется тщательное наблюдение за происходящим. Он добавил, что на ПМЭФ не пускают без отрицательных результатов теста на коронавирус – всех зараженных сразу изолируют.

Напоминаем, что Попова уже обратила внимание на некоторых участников ПМЭФ, которые ходили без масок. Она призвала раздать СИЗ, чтобы никто не заболел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора заставила раздать маски участникам ПМЭФ.

Дмитрий Песков ПМЭФ Роспотребнадзор


 

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