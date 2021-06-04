Глава Роспотребнадзора заставила раздать маски участникам ПМЭФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала замечание организаторам Петербургского международного экономического форума, увидев участников без масок.

Анна Попова в четверг, 4 июня, выступила на конференции, посвящённой борьбе с пандемией.

«А где маски? Росконгресс, раздайте маски участникам, мы же договаривались»,

— сказала Попова, осмотрев один из залов на ПМЭФ.

Напомним, что в прошлом году ПМЭФ было решено отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году его проводят при соблюдении мер безопасности. Участники должны находиться на территории «Экспофорума» в масках. Все также должны были пройти обязательное тестирование.

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