«Спутник V» и AstraZeneca могут превратить в антиковидный коктейль

На ПМЭФ рассказали о борьбе с коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb

На ПМЭФ рассказали о борьбе с коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb

Производители вакцин «Спутник V» и AstraZeneca обсуждают сотрудничество.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, коктейли из вакцин могут стать ещё более эффективным средством против коронавируса и противостоять большему количеству мутаций.

Если соглашение будет достигнуто, население сможет делать первую прививку одним препаратом, а вторую — другим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» готовится к регистрации в ВОЗ. Не исключено, что после этого вакцинированные россияне смогут выезжать в Европу.