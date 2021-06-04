«Спутник V» готовится к регистрации в ВОЗ

&#171;Спутник V» готовится к регистрации в ВОЗ
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не назвал сроки регистрации препарата. Фото: Gazeta.SPb

Всемирная организация здравоохранения ведет работу, которая позволит зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» в Европе.

Об этом в пятницу, 4 июня, на Петербургском экономическом форуме заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. К обсуждению в рамках ПМЭФ он присоединился по видеосвязи.

По его словам, в настоящее время работает техническая группа ВОЗ, которая совместно с институтом им. Гамалеи проводил аудит производственных мощностей. После этого группа вернётся в Женеву, где начнёт обрабатывать информацию, а затем примет решение. Сроки регистрации вакцины глава ВОЗ назвать не смог.

Крое того, не исключено, что после этого вакцинированные россияне смогут выезжать в Европу.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали об уровне эффективности вакцины «Спутник V».

"Спутник V" ВОЗ ПМЭФ


 

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