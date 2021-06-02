В Минздраве рассказали об уровне эффективности вакцины «Спутник V»

В Минздраве рассказали об уровне эффективности вакцины «Спутник V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что эффективность «Спутника V» составляет более 96%.

Он отметил, что более 18 млн граждан РФ уже привились первым компонентом вакцины против ковида, сообщает ТАСС.

По его словам, более 70 тыс. пациентов с коронавирусом в России сейчас проходят лечение в стационарах, 1,5 тыс. находятся в отделениях реанимации.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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