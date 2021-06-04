Петербург будет сотрудничать медико-биологическим агентством

Петербург будет сотрудничать медико-биологическим агентством
Соглашение подразумевает развития партнерских отношений в сфере здравоохранения. Фото: Gazeta.SPb

В городе на Неве в разгаре второй день Петербургского Международного экономического форума, в результате которого было подписано Соглашение о сотрудничестве Петербурга с Федеральным медико-биологическим агентством.

Сегодня в пятницу, 4 июня на мероприятии подписано Соглашение подразумевающее сотрудничество Северной столицы с ФМБА с целью развития партнерских отношений в сфере здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участников Петербургского международного экономического форума в 2021 году ждет не только насыщенная деловая часть, но и разнообразная культурно-развлекательная программа, которая также длится с 1 по 6 июня.

новости СПб ПМЭФ 2021 фмба


 

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