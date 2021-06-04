Кремль поддержит российские регионы, в которых есть проблемы с инвестициями

Путин отметил, что необходимо обеспечить экономический рост и создавать новые рабочие места.

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 июня, выступил в рамках ПМЭФ. Он заявил о необходимости запуска постоянно действующую программу молодежной занятости. Политик отметил, что важно обеспечить экономический рост и создавать новые рабочие места. Путин понимает, что перезапуск экономики в условии серьезных потрясений всегда связан с инвестициями.

«В десятку лучших регионов России вошли Башкирия, Ханты-Мансийская область, Нижегородская область. Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды. Прошу правительство сделать особый акцент на поддержке субъектов Федерации, где есть проблемы с инвестициями»,

— заявил президент России.

Он надеется, что уже к 2024 году в каждом регионе будет обеспечен прозрачный режим. Каждый регион, в свою очередь, должен обозначит приоритетные направления своего развития.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил правительству создать условия для приезда иностранцев в Россию на вакцинацию.