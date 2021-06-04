Путин: Россия всегда делает ставку на здравый смысл

Президент ответил на вопрос о том, каково значение малого и среднего бизнеса в экономике страны.

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 июня, выступил на ПМЭФ. Он заверил, что наша страна развивается так же, как большинство государств. В связи с этим во время пандемии коронавируса выросла доля государства в бизнесе. При этом, когда ситуация наладится, все вернется на круги своя и большую роль начнет играть малый и средний бизнес.

Путин добавил, что в России есть крупные компании с госучастием, которые являются подспорьем для правительства. Президент убежден, что на данный момент важно развивать рыночные отношения, привлекать частных инвесторов и поддерживать бизнес.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России продлят льготную ипотеку, есть «но».