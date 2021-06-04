Пациенты пятого павильона «Ленэкспо» пожаловались на поломку КТ

Пациенты пятого павильона госпиталя в «Ленэкспо» пожаловались на сломанный аппарат компьютерной томографии легких. В медучреждении подтвердили поломку.

По словам пациентов, из-за неисправности устройства они не могут пройти необходимое исследование.

«В «Ленэкспо» лежит более 300 человек с ковидом, а КТ сломан!!! С 30 мая никому не могут сделать самое важное исследование, врачи разводят руками и говорят про комитет… какой комитет?» — возмутился один из пациентов в Instagram.

Как сообщила «Фонтанка», в госпитале для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо», заявили, что занято в павильоне только 255 коек из 295, еще пять человек находятся в реанимации. При этом в седьмом павильоне, который также открыли для приема инфицированных COVID, занято 69 коек из 300.

В госпитале также отметили, что проблему с КТ в пятом павильоне решат уже сегодня, 4 июня, а сейчас пациентов возят в соседний седьмой павильон

Напомним, 21 мая сообщалось, что из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновился прием пациентов в госпиталь в «Ленэкспо». Была информация, что в пятом павильоне для среднетяжелых и тяжелых больных открылось отделение на 90 коек и 7 коек реанимации, а в дальнейшем это количество могло быть увеличено до 295 коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных