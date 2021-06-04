Собчак оказалась на борту экстренно севшего в Москве самолета

Собчак оказалась на борту экстренно севшего в Москве самолета
Ксения Собчак рассказала об экстренной посадке. Фото: скриншот Instagram

На борту экстренно севшего в московском аэропорту самолета Airbus A-321 находилась Ксения Собчак. Телеведущая описала посадку одним словом.

Рейс Москва — Петербург совершил аварийную посадку в пятницу, 4 июня, из-за неисправности. По словам Собчак, возвращавшейся в столицу с Петербургского международного экономического форума, члены экипажа о возникшей неисправности пассажирам не говорили.

«Стремновато», — описала полет телеведущая в своем Telegram-канале.

Она отметила, что о проблемах стало известно только после приземления. В аэропорту самолет встречали спасатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за сигнала о неисправности шасси.

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