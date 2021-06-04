Подростки на скутере, смертельные наезд на пешехода и велосипедиста, лобовое ДТП на Приморском шоссе: аварии с летальным исходом в Петербурге и Ленобласти

За последние сутки на территории Петербурга и Ленинградской области произошло четыре смертельных аварии. В одной из них погибли двое подростков, 13 и 14 лет.

В деревне Лесколово Всеволожского района Ленобласти школьники, передвигаясь вдвоем на одном скутере, оказались на встречной полосе. На полной скорости мальчики врезались в «Шкоду Йети». Как пишет «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», сидевший за рулем школьник в какой-то момент обернулся назад, и скутер вильнул, оказавшись на «встречке». На кадрах с места ужасной аварии заметно, что байк буквально смялся от удара и восстановлению, вероятно, не подлежит.

К сожалению, от удара оба подростка получили травмы, несовместимые с жизнью. «Думайте о родителях и безопасности, сложно было видеть безутешных мам над телами..», — написал автор публикации в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Обстоятельства и причины ДТП теперь проверит прокуратура и областное управление Следственного комитета.

В тот же день смертельное ДТП произошло в городе Отрадное на Международном проспекте. Около 20:30 39-летний мужчина за рулем «Фольксваген Пассат» выехал на встречную полосу, совершив наезд на 65-летнюю женщину-пешехода. Полученные пенсионеркой травмы оказались смертельными — пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Позже выяснилось, что автомобилист был пьян: экспертиза выявила четвертую, самую серьезную степень опьянения. Теперь водителю грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.

Еще одно ДТП с летальным исходом случилось около 12 часов дня 3 июня на 434-м километре трассы «Вологда — Новая Ладога». Водитель «Тойоты Ярис» сбил 30-летнего велосипедиста — тот скончался на месте. Виновнику аварии также придется ответить по 264-й статье УК РФ.

Вечером четверга жуткое столкновение, унесшее жизнь человека, произошло под Петербургом, на Приморском шоссе, неподалеку от озера Высокинское. «Мерседес» и «Ниссан Пасфайндер» на полной скорости врезались «лоб в лоб». По предварительной информации, водитель «Мерседеса» вылетел на встречку, не справившись с управлением.

От удара автомобили развернуло на 180 градусов. Повреждения сильные — передние части иномарок превратились в груду покореженных деталей. Мужчина за рулем немецкой легковушки, увы, скончался на месте ДТП.

В комментариях петербуржцы отмечают, что никакое опоздание не стоит превышения скорости, ведь «гонка» может оказаться последней.