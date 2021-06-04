В Горелове после столкновения с маршруткой мотоциклист сломал ключицу и ногу

На данный момент мужчина находится в больнице.

В Горелове вечером 3 июня произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. После инцидента байкеру потребовалась госпитализация. Об этом сегодня сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мотосолидарность ДТП».

Все случилось у дома №40 по Красносельскому шоссе. Там мотоциклист, не справившийся с управлением, угодил прямо под колеса маршрутки, которая подъезжала к остановке. В результате травмы получил байкер, которому вызвали карету скорой помощи. Врачи диагностировали переломы ключицы и ноги и приняли решение о госпитализации.

«Объезжал пробку по гравийной обочине. Маршрутка из своего ряда пошла на остановку общественного транспорта в кармашек. Пилот тормознул и лег на гравий. Виноват сам, без вариантов»,

— пишет очевидец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Металлостроя произошла авария с участием мотоцикла: на месте реанимация.