В Париже задержали теннисистку из России: она могла проиграть в матче специально

В Париже задержали теннисистку из России: она могла проиграть в матче специально
Девушка якобы намеренно проиграла. Фото: pixabay.com

Спортсменке подставной матч мог быть выгоден с финансово точки зрения.

Во Франции задержали российскую теннисистку Яну Сизикову из-за подозрений в намеренном проигрыше на Roland Garros, который состоялся в 2020 году. Об этом сообщает сообщает Le Parisien.

В материале сказано, что сейчас россиянка находится по стражей в офисе юридической полиции. В ее гостиничном номере тем временем уже прошел обыск. Есть предположение, что Сизикова намеренно проиграла своей сопернице. Его сделали из-за неестественного увеличения числа букмекерских ставок в пользу румынской пары в пятом гейме второго сета. Россиянка допустила сразу несколько ошибок и проиграла. Сумма ставок составила несколько сотен тысяч евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России проиграла канадцам и покинула чемпионат мира по хоккею.

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