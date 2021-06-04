Мурашко рассказал о состоянии детей, раненных при стрельбе в казанской школе

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что двое детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава заявил об этом в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, сейчас в больнице находятся двое детей в тяжелом состоянии — один с огнестрельным ранением, второй — с ранением в ноги. Но у обоих уже наблюдается позитивная динамика. Мурашко добавил, что дети лежат в палатах реанимации под круглосуточным наблюдением медиков.

Стрельба в казанской школе №175 произошла 11 мая. Огонь открыл бывший ученик школы Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, 23 получили ранения. Нападавшего арестовали, ему вменяют статью об убийстве двух и более лиц. На сегодняшний день в медучреждениях находятся четыре ребенка и трое взрослых. В стационаре лечатся трое пациентов, они в стабильном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель СК Бастрыкин заявил, что школу в Казани не охраняли из-за отказа родителей платить.