Председатель СК Бастрыкин заявил, что школу в Казани не охраняли из-за отказа родителей платить

Председатель СК Бастрыкин заявил, что школу в Казани не охраняли из-за отказа родителей платить
Глава СК России Бастрыкин сделал заявление по поводу школы в Казани. Фото: sledcom.ru 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин объяснил 27 мая на военно-научной конференции в Москве, что школу в Казани, на которую было совершено вооруженное нападение, не охраняли в связи с несогласием родителей платить деньги.

Так, договор на охрану гимназии №175 в Казане не был активен, потому как родители учеников отказывались платить за услугу.

Согласно мнению Бастрыкина, договор об охране существовал, однако школу не охраняли. Директор школы заявила, что родители были против.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генпрокуратура России проверит деятельность администрации школы в Казани.

Александр Бастрыкин казань охрана школы


 

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