В Петербурге задержана пара, отобравшая у подростка телефон и ноутбук

В Приморском районе задержана пара, пробравшаяся в квартиру и силой отобравшая технику у подростка.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня.

В полицию обратилась 16-летняя девушка и рассказала о том, что двое неизвестных (мужчина и женщина) проникли в ее квартиру в доме на Комендантском проспекте, где, угрожая физической расправой, похитили ноутбук и мобильный телефон, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По подозрению задержаны 36-летний мужчина и 21-летняя женщина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздно вечером к потерпевшему подошли трое. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Трое неизвестных избили руками мужчину, отобрали у него 3 тыс. рублей, телефон, банковскую карточку и с места происшествия скрылись.