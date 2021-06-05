В общежитии ЛГУ нашли бездыханное тело студента-журналиста

В общежитии ЛГУ нашли бездыханное тело студента-журналиста
Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. Фото: pixabay

Причины летального исхода выясняются.

В студенческом общежитии Ленинградского государственного университета имени Пушкина найдено бездыханное тело студента-журналиста. Об этом сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники.

Труп нашли в одной из комнат – в ней и проживал студент. На место приезжали сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства происшествия.

Однокурсники молодого человека рассказывают, что он любил выпить и часто жаловался на свое нестабильное психическое состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах обнаружили труп матери троих детей. Известно, что в жилище, где нашли труп, был бытовой беспорядок. В квартире жили четверо животных — две кошки и две собаки.

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