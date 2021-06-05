Путин приехал на открытие памятника Александру III в Гатчине

Путин приехал на открытие памятника Александру III в Гатчине
Гатчинский музей-дворец. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Памятник установили в парадном дворе Арсенального каре Гатчинского дворца.

В музее-заповеднике «Гатчина» сегодня, 5 июня, состоялось открытие памятника Александру III. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в церемонии принял участие президент России Владимир Путин, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. В конце церемонии они возложили цветы.

Памятник можно увидеть в парадном дворе Арсенального каре Гатчинского дворца. Инициаторами установки стали участники Российского Исторического общества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I.

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