В Гатчине появился бронзовый памятник Александру III: цветы к нему уже возложил Путин

Памятник установили в рамках национального проекта «Культура».
Во дворе Арсенального каре Гатчинского дворца сегодня, 5 июня, прошла церемония открытия бронзового памятника Александру III. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Известно, что в мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, а также губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко. Они возложили цветы к монументу.
Глава региона отметил, что памятник станет новой точкой притяжения горожан и туристов. Известно, что его установили в рамках национального проекта «Культура».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I.