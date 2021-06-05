Инвестиционный портфель Ленобласти пополнил 1 трлн рублей

Регион успел заключить 30 соглашений во время ПМЭФ.
Ленинградская область, принимающая участие в Петербургском эконмическом форуме, за два дня успела пополнить инвестиционный портфель на 1 триллион 32 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Известно, что было заключено 30 соглашений, большая часть из которых – инвестиционные. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что подписывались только реальные соглашение, которые уже прошли заключение экспертов и точно будут реализованы.
«Например, мы подписали соглашение на 138 млн рублей с молодой компанией «БлокФайер» по строительству производства средств пожаротушения в Пикалево и подписали соглашение с компаний «РусГазДобыча» на 868 млрд рублей по строительству газохимического комплекса в Усть-Луге»,
— рассказал политик.
Также на ПМЭФ были представлены туристические проекты – в регионе планируют развивать Ломоносов и Всеволожский район.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в рамках ПМЭФ заключили более 800 соглашений.