Инвестиционный портфель Ленобласти пополнил 1 трлн рублей

Дрозденко рассказал о том, как для Ленобласти прошел ПМЭФ. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дрозденко рассказал о том, как для Ленобласти прошел ПМЭФ. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Регион успел заключить 30 соглашений во время ПМЭФ.

Ленинградская область, принимающая участие в Петербургском эконмическом форуме, за два дня успела пополнить инвестиционный портфель на 1 триллион 32 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что было заключено 30 соглашений, большая часть из которых – инвестиционные. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что подписывались только реальные соглашение, которые уже прошли заключение экспертов и точно будут реализованы.

«Например, мы подписали соглашение на 138 млн рублей с молодой компанией «БлокФайер» по строительству производства средств пожаротушения в Пикалево и подписали соглашение с компаний «РусГазДобыча» на 868 млрд рублей по строительству газохимического комплекса в Усть-Луге»,

— рассказал политик.

Также на ПМЭФ были представлены туристические проекты – в регионе планируют развивать Ломоносов и Всеволожский район.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в рамках ПМЭФ заключили более 800 соглашений.