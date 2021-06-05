В Ленобласти объявили желтый уровень опасности из-за жары

В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

Высокие температуры будут держаться и шестого июня тоже.

В Ленинградской области объявили желтый уровень опасности. Сотрудники МЧС отмечают, что в регионе экстремально жарко, поэтому нужно быть осторожнее. Об этом сообщили сегодня, 5 июня, в пресс-службе регионального ведомства.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» отметили, что температура воздуха прогреется почти до плюс 30 градусов. Ночью же столбик термометра опустится до семи градусов, но это только в некоторых районах. Спасатели напоминают, что нужно пить побольше воды и избегать длительных прогулок под палящим солнцем, чтобы не получить тепловой удар.

7 июня, прогнозируют синоптики, будут грозы и порывистый ветер. В связи с этим объявлен третий класс пожароопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ожидается жара до +28 градусов.