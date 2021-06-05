Глава компании «Колвэй» Дмитрий Павлов намерен пойти в ЗакС от партии «Новые люди»

Глава компании «Колвэй» Дмитрий Павлов намерен выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Новые люди». Как сообщает АБН, об этом он заявил 5 июня на заключительном дне Петербургского международного экономического форума. Таким образом, петербургские предприниматели могут получить реальные голоса в Заксе именно в «штабе» депутатов, а не только как участники рабочих групп.

По мнению Дмитрия Павлова, парламенту нужен драйв и новый импульс, «чтобы законы были реализуемы и позитивно сказывались на всех петербуржцах, на экономике города, на его будущем, то есть работали».

Он отметил, что как успешный предприниматель, спортсмен и муниципальный депутат понимает, что именно нужно горожанам и какие проблемы являются первоочередными.

Дмитрий Павлов на ПМЭФ был спикером на дискуссионных площадках. Сегодня он с представителями компаний «Макдональдс», «Максидом», «Невский центр», петербургскими чиновниками и представителями «Деловой России» выступил на круглом столе «Молодёжь и бизнес. Как работать с молодыми специалистами в 2021 году?»

Предприниматель считает, что задача депутата состоит в том, чтобы услышать ключевые потребности людей, стать координатором инициатив и реализовать их законотворчески. Цель – не ограничивать горожан законами, а довести реализацию этих законов до результата.

Дмитрий Павлов родился в Ленинграде, предпринимательством занимается более двадцати лет. В 1993 году создал компанию «Колвэй», у которой прочные позиции на рынке коммерческой недвижимости. Уже несколько лет является депутатом в городе Пушкине. Основатель и организатор мероприятий, нацеленных на развитие интереса горожан к здоровому образу жизни, таких как Международный Царскосельский марафон, Павловский забег, «Арена марафон».