Пассажир жестоко избил таксиста посреди дороги в Петербурге

Пассажир жестоко избил таксиста посреди дороги в Петербурге
Сначала мужчины ругались, а позже началась драка. Фото: pixabay.com

Драка между пассажиром и таксистом произошла на Васильевском острове в Северной столице.

Сначала мужчины ругались, а позже началась драка. Пассажир вёл себя очень агрессивно и буквально через несколько минут заставил таксиста принять горизонтальное положение, сообщают «Известия».

Водителю такси оказали помощь врачи скорой помощи. Полиция задержала агрессора. Из-за чего возник конфликт — не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трёх мальчиков без родителей нашли на Рижском проспекте в Петербурге. Сегодня вечером в скорую Северной столицы позвонили с Рижского проспекта, 44, запросив помощи для трёх мальчиков. Мужчина обнаружил беспризорных детей в подвале дома. Старшему из детей четыре года. Вместе с ним были трёхлетний и годовалый малыши. Врачи обратились в полицию, сообщает «Фонтанка».

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