В Росси за сутки коронавирус подхватили более 9 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9 163 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 14,9% из новых инфицированных пациентов не имеют клинических проявлений болезни.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 351 случае. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 7369 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число жителей России, умерших от последствий коронавируса, в апреле сократилось на 15% по сравнению с мартом. Всего от коронавируса в России умерло более 270 тысяч человек.