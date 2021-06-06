Россияне назвали любимых поэтов

6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка. Фото: Pixabay

6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка. Фото: Pixabay

В число любимых поэтов россиян вошли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов.

Своим любимым автором большинство россиян назвали Сергея Есенина (52,7%), на втором месте Александр Пушкин (48,4%). Тройку лидеров замыкает Михаил Лермонтов (21,5%). В топ-5 попали Александр Блок (15,8%) и Владимир Маяковский (15,4%), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «ЛитРес».

Напомним, 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы собрались не только у посольства Белоруссии, но и на улице Маяковского у памятника поэта. Акция солидарности включала в себя чтение стихов Владимира Маяковского. Петербуржцы выбирали любимые и подходящие, по их мнению, строки известного поэта.