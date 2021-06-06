Во Всеволожске велосипедист попал под колеса машины

В воскресенье, 6 июня, во Всеволожске велосипедиста сбила машина.

Инцидент произошел на пересечении Всеволожского и Октябрьского проспектов.

По предварительной информации, авария произошла на пешеходном переходе. На место происшествия прибыли экстренные службы.

«Во Всеволожске, на перекрестке Всеволожского и Октябрьского проспектов сбит велосипедист, лежит, не встаёт. Росгвардия рядом стоит. Помогают прохожие», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Варшавской улице сегодня вечером, 1 июня, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».