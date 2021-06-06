На Елагином острове завершился первый этап Кубка Губернатора Петербурга

В первом этапе соревнований приняло участие более 1,5 тысяч человек. Фото: организаторы Серии забегов PushkinRun

В первом этапе соревнований приняло участие более 1,5 тысяч человек. Фото: организаторы Серии забегов PushkinRun

На Елагином острове прошел первый этап Кубка Губернатора Петербурга. Любители спорта преодолели дистанцию в пять километров в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.

«Основная задача, которую я ставил и ставлю перед собой — создание лучших условий для каждого, кто надел кроссовки. Забеги, организованные при поддержке города и доступные для всех желающих — важнейший инструмент популяризации активного образа жизни», — рассказал организатор серии забегов PushkinRun Дмитрий Павлов.

Дмитрий Павлов уже не в первый раз организует подобные мероприятия в городе. Его силами были проведены Международный Царскосельский марафон, Павловский забег, «Арена марафон» и другие важные события в жизни города. Традиционно эти встречи привлекают десятки тысяч любителей спорта и повышают интерес петербуржцев к физическим активностям.

В первом этапе соревнований приняло участие более 1,5 тысяч человек. Всего в рамках Кубка Губернатора Петербурга пройдет четыре этапа легкоатлетических забегов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что основатель и руководитель группы компаний «Колвэй», муниципальный депутат Дмитрий Павлов намерен выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Новые люди».