В Ленобласти коту помогли спуститься с 20-метрового дерева

В Ленобласти коту помогли спуститься с 20-метрового дерева
В конце концов кот упал в растянутый для него тент. Фото: vk.com/koshkispas

В Ленобласти около суток искали кота по кличке Рыжик.

Питомец сбежал от хозяев в лес и залез на 20-метровую сосну, когда те отдыхали на даче в деревне Лангерево.

Сначала кот залез на высоту около 6-7 метров, но когда прибыли спасатели, пушистый забрался на самую верхушку сосны, сообщили в службе спасения животных «Кошкиспас».

Спасти кота удалось лишь с помощью специального удлинителя, приделанного к удавке-«тыкалке». В конце концов кот упал в растянутый для него тент.

«И вот на пятой минуте с громким мявом в тент десантировался кот, растопырив все четыре лапы и отчаянно крутя хвостом. Есть! Рыжик в тенте!… Был. Сверкнула рыжая молния, и кот устремился к дому, к миске», — сообщили волонтеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что недавно в Северной столице развернулась настоящая драма — с неожиданными поворотами сюжета и напряженным открытым финалом. Главными героями «триллера» стали… 38 котов.

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