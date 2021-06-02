«Просто кототриллер!»: петербуржцы взяли на передержку 38 котов, но их хозяева исчезли

Недавно в Северной столице развернулась настоящая драма — с неожиданными поворотами сюжета и напряженным открытым финалом. Главными героями «триллера» стали… 38 котов.

Все началось с того, что петербуржец Павел разместил в группе «Петроградская диаспора» в Facebook публикацию с призывом о помощи: его друзья, парень и девушка, взяли на передержку около 30 кошек, но нерадивые хозяева сначала перестали выходить на связь, а потом признались, что не смогут их забрать.

Пикантности ситуации добавляло то, что молодые люди заселили животных в квартиру родителей, которые уехали до 2 июня. Петербуржцы рассчитывали, что кошек заберут через пару дней, однако они находятся у ребят вот уже две недели. Позже автор публикации, Павел, извинился и заявил, что информация — фейковая, и его обманули, желая подзаработать якобы на сборе средств на содержание животных.

Позже, однако, с парой связалось издание «Бумага», и молодые люди подтвердили, что действительно содержат в квартире 38 кошек, но боятся огласки, поскольку в таком случае о ситуации могут узнать родители, а ребята хотят избавиться от животных и следов их пребывания до возвращения взрослых. Деньги они собирать не планировали по той же причине, хотя уже сейчас на содержание питомцев, по подсчетам «Бумаги», потрачено не меньше 45 тысяч рублей.

Задача, кажется, им предстоит практически невыполнимая — кошки содержатся в одной запертой комнате, которая сильно пострадала: мебель, полы исцарапаны, в помещении стоит сильный характерный запах. Между тем, с ребятами уже связались представители нескольких приютов и, скорее всего, в ближайшее время животных заберут, но вот восстанавливать ущерб, нанесенный жилплощади, вероятно, предстоит долго.

Комментаторы разделились на несколько лагерей: кто-то отмечает, что молодые люди поступили безответственно, согласившись разместить в квартире родителей столько кошек.

«Сиюминутность эмоциональности и благотворительность это разные понятия!(«, — пишут участники «Петроградской диаспоры».

Другие воспринимают ситуацию с юмором: «Просто кототриллер!», «Бардак приобретает феерический размах», — отмечают интернет-пользователи. Часть людей относится к ситуации с сомнением: «если это все правда, то какая то несуразица […] вообще неясно, чего они хотят», — считает Марина.

Есть и такие, кто относится к ребятам с сочувствием: «Ох, бедолаги», — заметила Александра.

История, похоже, еще далека от завершения, но главное, как верно добавляют в «Петроградской диаспоре», что судьба кошек вот-вот определится, и бросать на произвол судьбы их не планируют.