Дожди и грозы придут в Ленобласть 7 июня

Дожди и грозы придут в Ленобласть 7 июня
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В начале недели в Ленобласти ожидается переменная облачность.

В ГУ МЧС России по региону предупредили о дождях и грозах в понедельник, 7 июня.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов. Днем столбики термометров покажут +23…+28 градусов.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью со 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление стабильно.

Напомним, с наступлением лета спасатели напомнили жителям и гостям Петербурга правила безопасности на берегах водоемов. Горожан просят купаться только в специально отведенных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +30 градусов. Осадки не прогнозируются.

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