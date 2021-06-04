Спасатели попросили петербуржцев соблюдать правила безопасности на воде

Петербуржца напомнили о правилах безопасности во время купания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербуржца напомнили о правилах безопасности во время купания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

С наступлением лета спасатели напомнили жителям и гостям Северной столицы правила безопасности на берегах водоемов.

Так, спасатели призывают горожан не купаться в нетрезвом виде, не нырять в незнакомых местах, не заплывать далеко и не оставлять без присмотра вблизи водоемов маленьких детей.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Петербургу, купаться следует только в специально отведенных местах.

Нарушителям правил купания и пользования пляжами грозит административная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор одобрил для купания в Ленобласти только четыре водоема. Летом в регионе планируют открыть 37 пляжей для купания.

Полный список пляжей и водоемов, разрешенных для купания и отдыха опубликован на сайте ГУ МЧС по Ленобласти.